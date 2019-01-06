В Петропавловске по-новому обрабатывают дороги

Эта современная антигололедная смесь.

Этой зимой брусчатку Петропавловска обрабатывают современным антигололедным реагентом российского производства "Ледоруб". Пока им обрабатывают лишь брусчатку пешеходной улицы областного центра – Конституции Казахстана, передает корреспондент BNews.kz.

По словам специалистов, новая смесь, в отличие от пескосоляной, не оставляет грязи, безопасна для животных, не портит обувь и мех. Реагент практически не вызывает коррозии и не разрушает саму брусчатку, потому как вступает в химические реакции с наледью, а не с дорожным покрытием. В состав "Ледоруба" входят натрий и хлористый кальций. Он представляет собой прозрачные кристаллы, которые наносят на чистую брусчатку, что не дает ей покрываться льдом, буквально расплавляя его на протяжении 3-4 дней.

Реагент вместе со снегом регулярно сметают и наносят снова новый слой. Смесь довольно экономична и экологична, разработана с использованием современных технологий. На остальных улицах Петропавловска пока традиционно используют пескосоляную смесь. В этом году на обработку противогололедными материалами предусмотрено около 22 миллионов тенге.

"После механической уборки снега коммунальщики обрабатывают противогололедными материалами тротуары на обледенелых участках, перекрестках, остановках и пешеходных переходов. Натоптанный снег не обрабатываем, потому что это не наледь", - рассказал заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Петропавловска Дулат Шарапиденов.

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