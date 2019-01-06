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Шесть человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде

Водитель резко затормозил, чтобы избежать столкновения с автомобилем, ехавшим перед ним, в результате чего автобус перевернулся.

Фото : © AP Photo / David Longstreath6 января 2019, 11:10

Шесть человек погибли и около 50 пострадали в результате ДТП с двухэтажным туристическим автобусом в Таиланде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bangkok Post.

По данным газеты, автобус направлялся из района Паном Прай в Бангкок. Автобус перевернулся в районе Кхлонг Луанг около 03.20 по местному времени (02.20 аст). Как сообщили изданию пассажиры автобуса, авария произошла во время дождя. Водитель резко затормозил, чтобы избежать столкновения с автомобилем, ехавшим перед ним, в результате чего автобус перевернулся.

Как отмечает издание, в результате ДТП погибли мужчина, четыре женщины и младенец. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Полиция разыскивает водителя автобуса, который мог оказаться среди пострадавших в больницах.


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