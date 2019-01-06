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Названы соперники казахстанской "молодежки" по группе хоккейного чемпионата мира-2020

В этом году команда сохранила прописку в элите.

Фото : IIHF6 января 2019, 11:19

Определились соперники молодежной сборной Казахстана по хоккею по групповому этапу молодежного чемпионата мира-2020, сообщает Vesti.kz.

На МЧМ-2019 казахстанская "молодежка" в утешительных матчах дважды победила Данию (4:3 и 4:0) и сохранила место в элите.

В следующем году подопечные Сергея Старыгина сыграют в группе А, где их соперниками станут победитель МЧМ-2019, участник матча за третье место - команда Швейцарии, а также Швеция и Словакия.

В другой группе сыграют команда, выигравшая "серебро" МЧМ-2019, завоевавшая "бронзу" сборная России, Канада, Чехия и Германия.

Победитель молодежного чемпионата-2019 определится сегодня, 6 января, в матче между сборными США и Финляндии.

МЧМ-2020 пройдет в чешских городах Острава и Тршинец.


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