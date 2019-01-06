Что делать, если попал в снежную бурю на дороге

Спасатели напомнили о правилах поведения и выживания в экстренных ситуациях.

Казахстанские спасатели рассказали о том, что нужно делать, если попадешь в снежную бурю на дороге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

"112" – единый номер службы спасения, доступный во всех регионах страны, для его набора не требуется SIM-карта и баланс на номере мобильного телефона.

Несмотря на своевременное оповещение о штормовом предупреждении, каждый из нас может попасть в снежную бурю на автомобильных дорогах. Самонадеянность, неосторожность, незнание мер безопасности и правил самоспасения в зимних условиях наших граждан могут привести к материальным потерям и даже гибели людей.

Памятка для населения по подготовке и действиям в сложных метеорологических условиях зимнего периода:

1. Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна.

2. В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости.

3. Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112".

4. Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку, для чего вывесить яркую ткань. Полностью закрыть жалюзи машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно.

5. При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона. В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного дома или машины, мгновенно терял ориентировку в мелькании снега, начинал метаться и погибал.

6. Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.

Первая помощь при обморожении:

При оказании первой помощи необходимо прекратить действие охлаждения, согреть конечности для восстановления кровообращения в пораженных холодом тканях с целью предупреждения развития инфекционных осложнений. В первую очередь следует направить пострадавшего в ближайшее теплое помещение, снять с него обувь, верхнюю одежду, носки и перчатки. Одновременно с проведением мероприятий первой помощи надо вызвать скорую медицинскую помощь для проведения квалифицированных мероприятий.

При обморожении I степени охлажденные участки тела необходимо согреть до покраснения теплыми руками, легким массажем, растиранием тканью из шерсти, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку. В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40–45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к хирургу.

Комитет по ЧС убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах.

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