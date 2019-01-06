"Леффлер ушел": Кто принимает решения о карьере Головкина

Прекращение сотрудничества активно обсуждается в западной прессе.

Журналист USA Today Марк Ортега прокомментировал прекращение сотрудничества казахстанского боксера Геннадия Головкина с промоутером Томом Леффлером, которое сейчас активно обсуждается в зарубежной прессе, сообщает Sports.kz.

"Что теперь фанаты GGG думают о своем герое, который скинул промоутера, с которым давно работал? Моя позиция такова, что бокс в конечном счете — это бизнес. Вы не можете винить боксера за то, что он пошел в другом направлении. Мы же не виним спортсменов или агентов в других видах спорта за то, что они выбрали больше денег, так почему в боксе должно быть иначе? [...] Я не знаю деталей. Просто знаю, что теперь решения принимает семья Головкина, а Леффлер ушел", — написал Ортега.

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