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В США мальчик скончался из-за запаха еды своей бабушки

Родители пытались спасти ребенка самостоятельно, но, когда он потерял сознание, вызвали ему скорую помощь.

Фото : ©РИА Новости/Владимир Вяткин6 января 2019, 12:32

Трагической смертью завершился рождественский поход к бабушке для 11-летнего Кэмерона Жан-Пьера из Нью-Йорка. Он погиб из-за сильного запаха рыбы, на которую у него аллергия. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на WNBC.

Что именно делал Кэмерон на кухне, не уточняется, однако известно, что ему даже не пришлось пробовать аллергенное блюдо, потому что в какой-то момент концентрация рыбных паров в воздухе стала такой высокой, что мальчик просто начал задыхаться.

Семья пыталась его спасти и даже подключила к какому-то аппарату, но это не помогло. Когда он потерял сознание, родители решили вызвать ему скорую помощь, однако в больнице мальчику помочь уже не могли и лишь констатировали его смерть. Ее официальная причина будет известна после экспертизы, однако родные уверены, что всему виной рыбный запах. Такой же точки зрения придерживаются и в местной полиции.

Фото © nydailynews.com


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