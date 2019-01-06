Казахстанский граффити-мастер Паша Кас нарисовал портал в советское прошлое

Питерцы не оценили красоты и тут же закрасили картину.

В Санкт-Петербурге известный художник-граффитист из Казахстана Паша Кас нарисовал дверь в советский Новый год. Городские коммунальщики к рисунку отнеслись со всей серьезностью и "замуровали" ее еще до появления первых жалоб от промахнувшихся, пишет "Фонтанка".

Как сообщил журналистам автор рисунка Павел Кас, к вечеру 5 января его граффити на углу Невского и Суворовского проспекта было уничтожено. Изображение школьницы с советской новогодней открытки органично вписалось в заложенный дверной проем в ночь на 31 декабря, но разошлось по соцсетям и новостным лентам 6 января.

В группе "Центральный районе за комфортную среду обитания", которая обратила внимание на граффити-композицию, отметили, что надписи в начале Суворовского проспекта покрасочной командой "с ведерком серости" замечены не были. Ни одной заявки по дому, который находится в ведении Жилкомсервис №3 Центрального района, на портале "Наш Петербург" за короткую жизнь школьницы появиться не успело.

К активности коммунальщиков сам художник отнесся философски. Вместо спешно захлопнутой "двери в советское прошлое, куда держит курс страна" он обещает новые арт-объекты.

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