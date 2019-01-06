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Выплаты пострадавшим в Магнитогорске увеличат

Сумма зависит от степени тяжести травм и ущерба.

Фото : Илья Московец/ РИА Новости6 января 2019, 14:06

Власти Челябинской области увеличат сумму выплат пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске с 66 миллионов до 93 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"Объем региональных выплат пострадавшим при трагедии в Магнитогорске увеличен до 93 миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе областного правительства, отметив, что решение принял губернатор Борис Дубровский.

3 января региональные власти сообщили, что члены семей погибших получат по 1 миллиону рублей. Граждане, получившие тяжкий или средний вред здоровью, — по 400 тысяч рублей, получившие легкий вред — по 200 тысяч рублей. Выделяется также от 300 до 500 тысяч рублей на семью за утрату имущества и по 31,5 тысячи рублей на организацию похорон.

5 января премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство России выделит около 65 миллионов рублей семьям погибших и пострадавшим.

Деньги также выделит Магнитогорский металлургический комбинат.

31 декабря обрушился подъезд в одном из жилых домов Магнитогорска. Погибли 39 человек, спасены 24. По основной версии, взорвался бытовой газ. Следов взрывчатых веществ не обнаружено.

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