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Россия и Иран проведут совместные учения в Каспийском море

Сотрудничество российских и иранских ВМС в последние годы укрепилось.

Фото : Открытые источники6 января 2019, 16:59

Военно-морские силы России и Ирана начали подготовку к совместным учениям в Каспийском море, заявил командующий иранским ВМФ контр-адмирал Хоссейн Ханзади. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщает агентство Mehr.

По словам Ханзади, маневры будут тактическими, спасательными и антипиратскими. Они выведут стратегическое и тактическое сотрудничество двух стран на море на очень высокий уровень. Ханзади отметил, что сотрудничество российских и иранских ВМС в последние годы укрепилось.

В сентябре на российском Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана прошли военные учения "Восток-2018", которые стали крупнейшими на территории РФ после распада Советского Союза.

Источник: Lenta.ru


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