"Убийство" в Алматинской области прокомментировали в МВД

На данный момент признаков насильственной смерти не усматривается.

Распространяемая информация о том, что погибший в Каскелене человек был убит, недостоверна, сообщает Zakon.kz.

"На данный момент признаков насильственной смерти не усматривается. Назначены необходимые экспертизы. Погибший был лицом без определенного места жительства. Предварительно, он отравился угарным газом", - прокомментировал ситуацию директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев.

Ранее в соцсетях распространялась информация о том, что в подвале одного из домов Каскелена убили человека, а затем подожгли.

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