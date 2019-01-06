"Убийство" в Алматинской области прокомментировали в МВД
На данный момент признаков насильственной смерти не усматривается.
Фото : @kris_p_brothers6 января 2019, 18:23
Распространяемая информация о том, что погибший в Каскелене человек был убит, недостоверна, сообщает Zakon.kz.
"На данный момент признаков насильственной смерти не усматривается. Назначены необходимые экспертизы. Погибший был лицом без определенного места жительства. Предварительно, он отравился угарным газом", - прокомментировал ситуацию директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев.
Ранее в соцсетях распространялась информация о том, что в подвале одного из домов Каскелена убили человека, а затем подожгли.
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