Варфоломей вручил украинской церкви томос об автокефалии

Новая церковная структура не признана ни одной церковью, кроме Константинопольской.

Константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине документ о независимости новой церковной структуры, церемонию транслировал телеканал "Прямой", сообщает РИА Новости.

Варфоломей вручил главе "новой украинской церкви" Епифанию Думенко посох и документ о независимости церковной структуры после утренней молитвы в патриаршем храме Святого Георгия.

Присутствующие зааплодировали, кто-то громко выкрикнул националистический лозунг "Слава Украине! Героям слава!".

Церемонию посетили президент Петр Порошенко с женой, спикер Верховной рады Андрей Парубий, министр экономического развития Степан Кубив и другие.

Томос об автокефалии "новой церкви" Украины патриарх Варфоломей подписал накануне.

Новая церковная структура не признана ни одной церковью, кроме Константинопольской. Ни один представитель поместных православных церквей не присутствовал на церемонии.

Архиепископ канонической Украинской православной церкви Климент (Вечеря) заявил РИА Новости, что УПЦ не будет проводить службы вместе с "новой церковью".

"Новая церковь является неканонической религиозной организацией. Это означает, что как Православная церковь, которая имеет власть совершать полноту всех таинств, эта религиозная организация таковой не является. Поэтому сослужить с религиозными деятелями этой церкви мы не имеем никакой возможности", — сказал он.

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