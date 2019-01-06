Казахстанский хоккеист попал в тройку лучших бомбардиров МЧМ-2019

Казахстанский нападающий уступил в гонке лишь игрокам молодежных команд России Финляндии.

Сегодня официально завершился молодежный чемпионат мира-2019 в канадском Ванкувере, передает Sports.kz.



Победителем турнира стала сборная Финляндии, в финале одолевшая сверстников из США (3:2). "Бронза" первенства досталась команде России.



Сборная Казахстана на групповом этапе выступила не лучшим образом, не набрав ни одного очка в четырех матчах: поражения от Финляндии (0:5), США (2:8), Словакии (2:11) и Швеции (1:4). После этого казахстанская "молодежка" дважды обыграла команду Дании (4:3, 4:0) и сохранила место в "элите".



Стоит отметить, что форвард отечественной сборной Артур Гатиятов занял третье место в списке бомбардиров первенства, набрав 8 (5+3) очков. Казахстанский нападающий уступил в гонке лишь игроку молодежной команды России Григорию Денисенко, в активе которого 9 (4+5) очков, а также финскому хоккеисту Алекси Хепониеми, также записавшему на свой счет 9 (3+6) баллов по ходу мирового первенства.

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