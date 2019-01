NASA: В Рождество к Земле прилетит огромный астероид

Космическое агентство NASA сообщило о том, что гигантский астероид, больше чем Великая пирамида в Гизе, пролетит мимо планеты Земля в начале следующей недели, сообщает портал "Все о космосе".

Happy New Year! Today we observed our first near-Earth asteroid of the year, 2016 AZ8, and discovered it has a moon! The larger body is at least 400 m in diameter and at least twice the size of the moon, which orbits at least 400 m away. #TeamRadar #AreciboScience pic.twitter.com/Ag5OiVQQG2