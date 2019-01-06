NASA: В Рождество к Земле прилетит огромный астероид

Астероид достигнет своего ближайшего возможного расстояния с Землей в ранние утренние часы понедельника, 7 января.

Космическое агентство NASA сообщило о том, что гигантский астероид, больше чем Великая пирамида в Гизе, пролетит мимо планеты Земля в начале следующей недели, сообщает портал "Все о космосе".

Сегодня мы наблюдали наш первый околоземный астероид года, 2016 AZ8, и обнаружили, что у него есть луна! Астероид диаметром около 400 м, примерно в два раза больше луны, которая находится на расстоянии около 400 м.

Happy New Year! Today we observed our first near-Earth asteroid of the year, 2016 AZ8, and discovered it has a moon! The larger body is at least 400 m in diameter and at least twice the size of the moon, which orbits at least 400 m away. #TeamRadar #AreciboScience pic.twitter.com/Ag5OiVQQG2 — Arecibo Radar (@AreciboRadar) 4 января 2019 г.

Пирамида Хеопса (Хуфу), Великая пирамида Гизы — крупнейшая из египетских пирамид, памятник архитектурного искусства Древнего Египта; единственное из "Семи чудес света", сохранившееся до наших дней, и самое древнее из них: ее возраст оценивается примерно в 4500 лет.

Ожидается, что астероид, получивший название Asteroid 2016 AZ8, совершит так называемое "сближение с Землей". Астероид достигнет своего ближайшего возможного расстояния с Землей в ранние утренние часы понедельника, 7 января. Ученые из лаборатории реактивного движения НАСА оценивают близкий пролет около 6.41 утра по Гринвичу (UTC), 09:41 по мск. И внушительные размеры космической скалы – более чем достаточно веская причина для отслеживания траектории астероида. НАСА оценивает размеры астероида где-то в диапазоне 170 м и 380 м в диаметре.

Основываясь на расчетах Earth Impact Effects Program, ударная сила астероида такого размера составляет около 3300 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

К счастью, ничего этого не произойдет, потому что астероид пролетит мимо планеты на расстоянии 4,45 млн. км от Земли.

В понедельник Asteroid AZ8 пролетит со скоростью более 9,15 км в секунду.

После пролета мимо Земли космическая скала снова вернется 23 января 2022 года.

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