Видеозапись с избиением студента прокомментировали в МВД

Это старое видео и к нашей стране никакого отношения не имеет.

В соцсетях распространяется видеоролик, где несколько молодых людей избивают своего сверстника. По обстановке можно судить, что действие происходит в общежитии, сообщает Zakon.kz.

Молодой человек, которому наносят телесные повреждения, молча их терпит и не пытается оказывать сопротивление.

В МВД прокомментировали видеозапись.

"Это старое видео, пяти-шестилетней давности, и событие на нем к нашей стране никакого отношения не имеет", - сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев.

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