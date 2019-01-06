Соседи вытащили малышей из горящего дома в Усть-Каменогорске

Сейчас пострадавшие дети находятся в Центре матери и ребенка, их состояние стабильное.

6 января около 11 часов на территории садоводческого общества "Титан" произошел пожар. В доме, где было сильное задымление остались двое детей 2014 и 2012 года рождения. Как оказалось, хозяйка дома затопила печь и уехала по делам, оставив детей одних, сообщает Zakon.kz со ссылкой на yk.kz.

Сильный дым заметили соседи, двое мужчин Арман Кайсенов и Геннадий Семиков. Они, не задумываясь, бросились на помощь. Разбив окно, проникли в полыхающий огнем дом и вынесли детей из зоны опасности, передав их врачам скорой помощи. Тем временем очевидцы вызвали пожарных. На месте происшествия бойцы ПЧ №5 ликвидировали огонь на площади 64 кв. метра. По причине пожара отрабатывается версия - несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Сейчас пострадавшие дети находятся в Центре матери и ребенка, их состояние стабильное.

Как отмечают специалисты УЧС Усть-Каменогорска, ранее с жителями дачного общества неоднократно проводились инструктажи, однако сегодняшний случай говорит о халатности к культуре безопасности граждан.

Геннадий и Арман героями себя не считают, говорят, что любой мужчина поступил бы, как они. Геннадий Семиков работает трактористом в дачном обществе "Титан", а Арман Кайсенов грузчиком в ТОО ТПО "АС".

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