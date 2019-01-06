Оползень в Афганистане унес жизни сорока человек

Президент Афганистана Ашраф Гани выразил соболезнования семьям жертв.

Число жертв схода оползня на золотодобывающей шахте в афганской провинции Бадахшан возросло до сорока, передает агентство Пажвак со ссылкой на депутата провинции, сообщает РИА Новости.

6 января утром оползень сошел в местности под названием Шапу, погибли десятки работников золотодобывающей шахты, также сообщалось о пострадавших.

По информации агентства, президент Афганистана Ашраф Гани выразил соболезнования семьям жертв и пострадавших и поручил местным властям в скорейшем времени предоставить им помощь.

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