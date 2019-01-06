Землетрясение произошло в 381 км от Алматы
Эпицентр землетрясения расположен в 381 км на юг от г. Алматы на территории Китая.
Фото : Открытые источники6 января 2019, 22:55
6 января 2019 года в 22 час 22 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Эпицентр землетрясения расположен в 381 км на юг от города Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 11.7.
Магнитуда MPV 5.3.
Координаты эпицентра 39.81° с.ш. 77.35° в.д.
Глубина 20 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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