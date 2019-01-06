Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Землетрясение произошло в 381 км от Алматы

Эпицентр землетрясения расположен в 381 км на юг от г. Алматы на территории Китая.

Фото : Открытые источники6 января 2019, 22:55

6 января 2019 года в 22 час 22 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Эпицентр землетрясения расположен в 381 км на юг от города Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 11.7.

Магнитуда MPV 5.3.

Координаты эпицентра 39.81° с.ш. 77.35° в.д.

Глубина 20 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты