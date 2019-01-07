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У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Данные о разрушениях и угрозе возникновения цунами не поступали.

Фото : Открытые источники7 января 2019, 00:13

Землетрясение магнитудой 7 в воскресенье произошло у побережья Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает ТАСС.

Эпицентр землетрясения находился в 154 км к северо-западу от индонезийского города Тобело. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о разрушениях и угрозе возникновения цунами не поступали.


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