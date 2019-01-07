Американец, прождавший 11 лет смертной казни, покончил с собой

Приговоренный к казни не сумел ее дождаться, потому что все это время власти, фармкомпании и адвокаты обсуждали, как привести приговор в исполнение.

Американца Скотта Дозьера нашли мертвым в своей камере. Как сообщил телеканал CNN, в 2007 году его приговорили к смертной казни и с тех пор держали в тюрьме в ожидании необходимого препарата, сообщает портал 360°.

Дозьер застрелил человека в 2002 году. Тот передал ему 12 тысяч долларов, а взамен Дозьер должен был передать ему компонент для изготовления метамфетамина. Вместо этого американец жестоко расправился со своим клиентом. Позже выяснилось, что это не единственная жертва Дозьера, и в 2007 году он был приговорен к смертной казни.

Как сообщает телеканал, адвокаты тогда подтвердили желание их подзащитного быть казненным, но обратили внимание, что смертельная инъекция, с помощью которой нужно было привести в действие приговор, может причинить Дозьеру страдание. Дело в том, что смертная казнь в Неваде, где был осужден мужчина, не применялась с 2006 года. И с этого времени была утверждена новая смесь, последствия которой никто не мог предсказать.

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