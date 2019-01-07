Женщин в Саудовской Аравии будут уведомлять о разводе по СМС
С помощью подобной меры власти борются с "тайными разводами", когда мужья расторгают брак в одностороннем порядке.
Фото : OSNepal.com7 января 2019, 01:18
В Саудовской Аравии представители судебных инстанций будут отправлять женщинам смс-сообщения с уведомлением о разводе, сообщает Газета.ru.
Уточняется, что с помощью подобной меры власти хотят бороться с так называемыми тайными разводами, когда мужья в одностороннем порядке расторгают брак, не ставя при этом в известность жен.
После реализации указанной инициативы женщины будут осведомлены о новом статусе, а также смогут получить право на выплату алиментов.
Ранее сообщалось, что женщина впервые стала телеведущей на госканале в Саудовской Аравии.
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