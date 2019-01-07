В США предлагают работу мечты – жить на острове

Новым сотрудникам предлагают жилье, еду и зарплату в размере примерно 130 000 долларов в год.

В США ищут пару, которая согласиться жить и работать в гостинице на острове, расположенном недалеко от Сан-Франциско, сообщает РИА Новости.

На небольшом острове в центре залива Сан-Пабло у Сан-Франциско есть маяк и небольшая гостиница, которая работает четыре дня в неделю круглый год. Их нынешние хранители Че Роджерс и Джиллиан Микер уезжают, и им требуется замена.

Соискатели должны быть готовы взять на себя уборку, бухгалтерию, приготовление еды, работу на стойке регистрации в гостинице, а также перевозку гостей на остров и обратно. Поэтому претендентам необходимо иметь лицензию на управление катером.

На острове нет телевизора и доступа к Wi-Fi.

Новым сотрудникам предлагают жилье, еду и зарплату в размере примерно 130 000 долларов в год.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!