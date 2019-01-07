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Девушка переехала владелицу маникюрного салона, чтобы не оплачивать услуги

Автомобиль, за рулём которого находилась подозреваемая, уже три недели числится в розыске, а ей самой ранее предъявляли обвинение в угоне.

Фото : Twitter/Big Steve7 января 2019, 05:59

Правоохранительные органы Лас-Вегаса разыскивают девушку, которая не заплатила $35 за маникюр и сбила насмерть хозяйку салона на угнанной ранее машине. 51-летняя пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм, передает Life.

По предварительной версии, женщина попыталась сбежать после нескольких неудачных попыток рассчитаться банковской картой, однако Нгок Нху Нгуен, руководившая салоном, попыталась ей помешать и преградила путь. После наезда на неё виновница уехала в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции изучили видео с камер наблюдения и опознали 21-летнюю Кристал Уиппл, которой ранее предъявляли обвинение в угоне автомобиля. Сообщается, что она скрылась с места преступления на машине, которую разыскивали последние три недели.


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