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Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Рождества

Граждане нашей страны по праву могут гордиться общими достижениями, важнейшими из которых являются мир, единство и межконфессиональное согласие - Президент.

Фото : Акорда7 января 2019, 07:20

Президент Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Рождества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Поздравляю всех православных христиан со светлым праздником Рождества! Это благодатное торжество олицетворяет собой добро и справедливость, милосердие и любовь к ближнему, вселяет веру в высокие гуманистические идеалы", - сказал Президент.

Он отметил, что, поздравляя друг друга с главными духовными праздниками, казахстанцы подчеркивают единство общечеловеческих ценностей, близких и понятных каждому.

"Граждане нашей страны по праву могут гордиться общими достижениями, важнейшими из которых являются мир, единство и межконфессиональное согласие. Сегодня представители различных религий вносят свой значимый вклад в укрепление взаимопонимания и стабильное развитие современного казахстанского общества. Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, тепла и душевной гармонии!" - пожелал Назарбаев.


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