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Трамп рассказал о стальной стене на границе с Мексикой

Мы планируем построить стальную стену, а не бетонную - Трамп.

Фото : Jim Young / Reuters7 января 2019, 08:03

Президент США Дональд Трамп объявил, что стена на границе с Мексикой будет построена из стали, а не из бетона, как планировалось изначально. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

По словам американского лидера, вице-президент США Майк Пенс и группа провели продуктивную встречу по бюджету с представителями лидеров демократов Чака Шумера и Нэнси Пелоси. В ходе переговоров обсуждались различные детали безопасности на границе.

"И сейчас мы планируем построить стальную стену, а не бетонную. Она прочнее и будет меньше бросаться в глаза. Хорошее решение, и сделано в США", — объяснил Трамп.

В декабре 2018 года американский лидер заявлял, что США полностью закроют южную границу, если не будут выделены средства на строительство стены против мигрантов. По его словам, финансированию проекта мешают демократы-обструкционисты.

Позднее Трамп показал проект стены, верх которой был выполнен в форме пик. Он посетовал, что демократы не хотят видеть бетонную ограду, поэтому планируется установить художественно спроектированную конструкцию, через которую будет видно происходящее на другой стороне.

Источник: Lenta.ru.


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