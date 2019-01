Майкл Дуглас стал первым обладателем "Золотого глобуса" в 2019 году

Актер был удостоен премии за исполнение главной роли в сериале "Метод Комински".

Американец Майкл Дуглас стал первым обладателем "Золотого глобуса" в этом году, он получил статуэтку в номинации "Лучший актер в телесериале, комедии или мюзикле", передает ТАСС.

Дуглас был удостоен премии за исполнение главной роли в сериале "Метод Комински" (The Kominsky Method). Он повествует о популярном в прошлом актере. В число соперников Дугласа входили Джим Керри (сериал "Шучу", Kidding) и Саша Барон Коэн (сериал "Кто есть Америка?", Who Is America?). Дуглас ранее неоднократно удостаивался "Золотого глобуса".

Сериал "Американцы" (The Americans), повествующий о работающих в США советских разведчиках, удостоен премии в номинации "Лучший драматический сериал". Конкуренцию в данной категории "Американцам" составляли сериалы "Возвращение домой" (Homecoming), "Поза" (Pose), "Телохранитель" (Bodyguard) и "Убивая Еву" (Killing Eve). Сериал "Американцы" повествует о сотрудниках КГБ, которые под видом американцев живут в США.

Американка Реджина Кинг получила награду "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в картине "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk, 2018).

Картина повествует о судьбе человека, который попал в тюрьму по ложному обвинению в изнасиловании.

Соперницами Кинг были Клер Фой, Эми Адамс, Эмма Стоун, Рэйчел Вайс.

Американец Махершала Али получил награду "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в картине "Зеленая книга" (Green Book, 2018).

Соперниками актера в этой категории были Тимоти Шаламе ("Красивый мальчик", Beautiful Boy, 2018), Адам Драйвер ("Черный клановец", BlacKkKlansman, 2018), Ричард Грант ("Сможете ли вы меня простить?", Can You Ever Forgive Me?, 2018) и Сэм Рокуэлл ("Власть", Vice, 2018).

Лента американского режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" рассказывает о реальной истории путешествия известного джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. В пути они пользуются так называемой зеленой книгой, в которой указаны безопасные места для афроамериканцев.

Премия, ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. Особенность номинаций "Лучший фильм", "Лучший актер" и "Лучшая актриса" заключается в том, что они разделены на драматический и комедийно-музыкальный жанры. Это правило действует с 1951 года.

Статуэтка, которую вручают победителям, представляет собой миниатюрный глобус из цинка, покрытый позолотой и обвитый кинолентой, установленный на четырехгранной колонне из мрамора.

