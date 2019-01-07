Сталлоне показал видео спарринга с Де Ниро

Пять лет назад на экраны вышел фильм, в котором они сыграли двух пожилых боксёров, вновь надевших перчатки.

Сильвестр Сталлоне показал видео его мастер-класса для коллеги Роберта Де Ниро на боксёрском ринге, передает Life.

Американский актёр пояснил, что дело было несколько лет назад. Как написал Сталлоне, он показывал Де Ниро "боксёрскую хореографию".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) 5 Янв 2019 в 10:30 PST

- Бешеный бык против итальянского жеребца? На кого поставишь? - спросил Сталлоне.

Тут же он дал свой прогноз: бой бы продолжался 11 секунд, включая время на отсчёт после нокдауна.

В 2013 году на экраны вышел фильм "Забойный реванш", в котором Де Ниро и Сталлоне сыграли пожилых боксёров, вновь встретившихся на ринге.

Сталлоне же больше известен по другой "боксёрской" роли. Он сыграл Рокки Бальбоа в одноимённом фильме Джона Г. Эвилдсена (1976). Картина стала культовой. Недавно актёр попрощался с этой ролью.

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