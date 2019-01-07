Исполнитель роли Фредди Меркьюри Рами Малек получил "Золотой глобус" как лучший драматический актер.

Картина "Богемская рапсодия" завоевала "Золотой глобус" в категории "лучшая драма". 76-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе в воскресенье, передает РИА Новости.

Биографический фильм Брайана Сингера посвящен группе Queen. Слоган картины говорит сам за себя — "Круче их музыки только их история". Песня "Богемская рапсодия" из альбома "A Night At The Opera", написанная Фредди Меркьюри в 1975 году, — одна из лучших в истории группы.

Фильм рассказывает о головокружительном пути Queen к успеху, практически распаде группы и ее триумфальном воссоединении накануне концерта Live Aid, который стал одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.

В этой категории были также представлены "Звезда родилась" (Брэдли Купер), "Черная пантера" (Райан Куглер), "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (Барри Дженкинс) и "Черный клановец" (Спайк Ли).

Исполнитель роли Фредди Меркьюри Рами Малек получил "Золотой глобус" как лучший драматический актер.

Фильм вышел в мировой прокат 23 октября и собрал кассу более 12 миллионов рублей. Западные критики остались в восторге от игры Малека и прочат ему завоевание "Оскара".

Другие номинации

Майкл Дуглас завоевал премию за роль в комедийном сериале "Метод Коминского". Для именитого актера это была девятая номинация на "Золотой глобус" и четвертая победа.

"Человек-паук: Через вселенные" завоевал "Золотой глобус" в категории "лучший анимационный фильм".

Сериал об агентах КГБ в США "Американцы" получил премию в категории "лучший драматический сериал".

Леди Гага удостоена "Золотого глобуса" за песню Shallow к фильму "Звезда родилась". Она исполнила в картине роль начинающей певицы Элли, которую приводит к успеху спившийся музыкант Джексон Мейн, его сыграл режиссер фильма Брэдли Купер. Большинство песен написаны и исполнены Купером и Гагой. Всего в картине звучит 34 трека.

Американский композитор Джастин Гурвиц завоевал премию за музыку к фильму "Первый на Луне". Для него это второй "Золотой глобус" - ранее он получил эту награду за музыку к фильму "Ла-ла-ленд", который, как и "Первый на Луне", режиссировал Дэмьен Шазелл.

Актеры Махершала Али и Реджина Кинг завоевали награды за роли второго плана. Кинг получила "Золотой глобус" за роль в картине "Если Бил-стрит могла бы заговорить". Махершала Али получил награду за роль в фильме "Зеленая книга", эта же картина завоевала награду в категории "лучшая комедия/мюзикл".

Кристиан Бэйл завоевал "Золотой глобус" в категории "лучший актер в комедии/мюзикле" за фильм "Власть".

"Рим" мексиканца Альфонсо Куарона завоевал премию в категории "лучший фильм на иностранном языке". Сам Куарон завоевал эту же награду за режиссуру.

"Золотой глобус" за лучшую женскую роль в комедии/мюзикле получила британская актриса Оливия Колман за роль королевы Елизаветы Второй в фильме "Фаворитка".

Лучшей драматической актрисой по версии "Золотого глобуса" стала Гленн Клоуз за роль в фильме "Жена".

"Золотой глобус"

Премию "Золотой глобус" учредила и вручает ежегодно Ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (Hollywood Foreign Press Assosiation, HFPA). Хотя ее члены, выбирающие номинантов и определяющие победителей, не входят в киноакадемию, которая раздает статуэтки золотых рыцарей на вручении "Оскара", считается, что именно "Золотой глобус" открывает и задает тон сезону кинопремий в США.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!