Епископ Геннадий (Гоголев): Рождество Христово свидетельствует о любви Божией

Недостижимая высота, чистота, святость образа Христа - очевидны, бесспорны.

Любовь Божия, которая во Христе пришла на землю, теперь распространяется вокруг, многократно отражаясь в людях, создавая ту неповторимую атмосферу рождественского праздника, приобщиться к которой в эти дни мы все призваны. Но главный смысл Рождества Христова находится даже не здесь, не на земле. Этот смысл - в вечности, подчеркнул Епископ Каскеленский Геннадий (Гоголев) в интервью Zakon.kz.

- Уважаемый Епископ, расскажите, пожалуйста, более подробно, что такое Рождество Христово и почему его празднуют 7 января?

- 25 декабря (7 января по новому Григорианскому календарю) православные христиане отмечают свой главный наряду с Пасхой праздник. Мы отмечаем пришествие в мир Бога. Об Иисусе Христе церковь учит как о Богочеловеке. Как личность Христос соединил в Себе божественную и человеческую природу, поэтому Он проявляет себя иногда как страдающий человек, а иногда как Всемогущий Бог.

Вот, скажем, в минуты распятия на кресте Иисус тяжко страдает, как человек, из уст Его вырываются стоны. Но вместе с этим Он прощает грехи некоему разбойнику, распятому по правую руку от Него. Принимает покаяние этого грешника и произносит слова: "Ныне же со Мной будешь в раю" (Лк 23:43). Так сказать может только Бог. И таких примеров описано очевидцами множество.

Вот и сегодня, в праздник Рождества Христова, мы вспоминаем о Нем, немощном младенце, требующем материнской и человеческой заботы. Но в то же время уже у колыбели Христу оказывали знаки божественного почитания. Мудрецы -волхвы оказали Ему поклонение как Богу и принесли соответствующие дары.

Точная дата рождения Христа неизвестна. Но Праздник Рождества Спасителя с древних времен отмечали в день зимнего солнцестояния, в римский праздник солнца.

Христиане свидетельствуют, что на земле явился Бог, "истинное Солнце правды». Теперь все явления окружающей действительности мы призваны видеть при свете Божественного Солнца. Высота, чистота и святость образа Христа бесспорна.

Даже человек, который противостоял церковному христианству - Лев Толстой, вынужден был признать: «После Христа с данной Им мерой хорошего и дурного - нет неизмеримого».

- Какими должны быть рождественские праздники, что принято делать в эти дни, а от чего лучше воздержаться?

- Рождество Христово свидетельствует о любви Божией, Бог по любви Своей не пожелал пребывать отдельно от человека, Он пришел в тот мир, который однажды сотворил. Бог воплотился, вочеловечился. «Слово стало плотью и пребывало с нами, полное благодати и истины» - это слова Евангелия. Они - также о Рождестве.

Любовь Божия, которая во Христе пришла на землю, теперь распространяется вокруг, многократно отражаясь в людях, создавая ту неповторимую атмосферу рождественского праздника, приобщиться к которой в эти дни мы все призваны. Но главный смысл Рождества Христова находится даже не здесь, не на земле. Этот смысл - в вечности.

Мы празднуем пришествие Бога к людям для того, чтобы нам переселиться к Богу. Христос с нами, и мы призваны жить во Христе. Вместе с Ним мы проходим весь трагический и славный жизненный путь, который устремляется в вечность. Как напишет в своем знаменитом Слове на Богоявление святитель Григорий Богослов, «Теперь вместе с Ним мы рождаемся, сраспинаемся, спогребаемся и совосстаем».

Иисус Христос, родившийся в Вифлееме, сопровождает нас. Он с нами рядом во всех наших горестях и радостях. Дает силы претерпеть страшные испытания, дает смирение в минуты жизненного успеха и достижений, укрепляет нас в час смертный, которого никто не избежит. И наконец, мы ожидаем встречи с Ним в вечной жизни.

Рождество Христово - самый известный праздник на всем Евразийском пространстве. К сожалению, сегодня в нем очень много мирского, коммерческого, совершенно не отражающего его подлинный, вечный духовный смысл. А ведь тот же Григорий Богослов предупреждал: «Будем праздновать не пышно, но божественно. Это не столько наш человеческий праздник, но праздник Того, Кто родился. А разве можно служить Богу невоздержанием, чревоугодием и пьянством»?

- Где следует встречать Рождество Христово?

- Рождество Христово следует встречать в храме. И атмосферу храма потом принести в семью. Перед праздничным ужином уместно в семье прочитать евангельский рассказ, содержащийся в 1 главе Евангелия от Матфей и во второй у Луки. Наконец, можно прочитать святочные рассказы, например, Диккенса.

Отдельная традиция - хождение в гости по домам и пение колядок. Вошли в традицию детские утренники, рождественские елки при православных храмах и в приходских центрах. Замечательно, когда в их подготовке участвуют целые семьи, и дети и взрослые. Рождество Христово это праздник человеческого творчества, он выпадает на время школьных каникул, когда можно собраться вместе всем приходом и показать все, к чему готовились, что разучивали долгими зимними вечерами.

- Как вы думаете, много или мало людей приходят в наше время к Богу, не вытесняют ли Его из нашей жизни современные технологии, цифровизация, соцсети?

- Благодарю вас, что затронули эту важную и насущную тему. Сегодня церковные люди много размышляют об этом. В двух словах невозможно ответить на этот вопрос. В XXI веке мы сталкиваемся с вызовами, ранее неизвестными человечеству. Очевидно, что современные информационные технологии можно использовать как во благо, так и во зло. Они могут пригодиться и в пастырском душепопечении. Уже в порядке вещей, когда священнослужитель, находясь за много сотен и даже тысяч километров от своих прихожан, вступает с ним в общение по skyp-е и оказывают психологическую помощь.

Великая Елена Васильевна Образцова умирала в Германии, при этом были включены компьютеры, и ее духовник читал отходные молитвы в skyp-е. Технологии меняют человека, заставляют постоянно учиться, овладевать новыми навыками. Разве это плохо? Духовность вытесняют не технологии и социальные сети, а наши греховные склонности и привязанности, которые, правда, получают пищу для развития благодаря новым технологическим возможностям. Вдумайтесь, интернет вовсе не объединяет, а разделяет людей. Каждый пользователь погружается в избранный им сегмент виртуального мира и зачастую теряет связь с действительностью. Формируются мощные субкультуры со своими стереотипами поведения, со своим языком. Представители различных субкультур абсолютно чужды друг другу.

Мы учимся использовать современные технологии на благо церкви. При этом мы понимаем, что церковную службу, молитвы, священнодействия заменить общением в виртуальном мире невозможно.

- Человека легко соблазнить. Как научиться соответствовать божественным заповедям, и жить так, как того хочет от нас Всевышний, чувствуя перед Ним свою личную ответственность, сопротивляясь злу и творя добро?

- Вот в том то и дело, что одного осознания и стремления мало. Для праведной жизни нужна сверхъестественная благодатная помощь Божия. Бог во Христе пришел в мир, чтобы подать нам такую помощь. Церковные люди уверены, что через священнодействия, совершаемые в храмах, такая помощь подается всякому верующему.

— Скажите, пожалуйста, как пастырь: какими должны быть основополагающие принципы устроения человеческой жизни и как в этом помогает религия?

- Важно понимать, что религия (во всяком случае, я говорю о православном христианстве), никогда не ставила и не ставит целью устроение земной жизни. «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (1 Кор 15:13), подчеркивает святой апостол Павел.

Религия готовит человека к вступлению в вечность. Но при этом религия так изменяет человека, воспитывает в нем такие добрые качества души, что рядом с ним становится жить легко и спокойно.

Источник и орудие всех изменений в окружающем мире - личность. У православного христианства нет политических доктрин и амбиций. Многие за это, кстати, православие критикуют, объявляют его оторванной от реальной жизни, созерцательной религией. Действительно, элемент мистики, созерцания занимает немалое место в духовной практике православного христианина. Стремление к чистоте молитвы, переживание радости богообщения свойственны каждому воцерковленному человеку. Практика духовной жизни обостряет в человеке совесть, делает его внимательным и чутким к своим внутренним переживаниям и к окружающим людям. Бог есть Бог любви. К Нему невозможно приблизиться, не стяжав любви. А любовь к Богу неразрывно сочетается с любовью к ближнему. Вот и получается, что личностный духовный подвиг и исправление жизни благотворно сказывается на общественном климате вокруг.

- Что вы хотели бы пожелать казахстанцам в праздник Рождества Христова?

- Пусть Родившийся в Вифлееме Богомладенец родится в душе каждого проживающего в Казахстане христианина и благословит всех жителей нашей страны в независимости от их вероисповедания.

Торгын Нурсеитова

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