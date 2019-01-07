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Дети заразились корью в Акмолинской области

Большинство заболевших в Акмолинской области - дети, не получившие вакцину против кори.

Фото : 24tv.ua7 января 2019, 11:40

В Акмолинской области десятки детей госпитализированы с корью, передает Sputnik Казахстан.

По информации департамента охраны общественного здоровья региона подъем заболеваемости начался в осенне-зимний период. По последним данным, медики зарегистрировали 49 случаев подозрений на корь, из них 27 эпизодов приходятся на Сандыктауский район.

Основной причиной заболеваемости стало отсутствие у детей прививок против кори. В 22 случаях заболели непривитые малыши до года. Пятеро детей были не привиты по медицинским показаниям, в восьми случаях дети не получили вакцину из-за отказа родителей, информирует департамент.

В настоящее время лечение от кори проходят 22 ребенка, их состояние удовлетворительное. 27 пациентов выписаны. У большинства пациентов – 35 человек - диагноз "Корь" лабораторно подтвержден. Остальные случаи находятся в работе.

Установлены контактные лица, за ними организовано наблюдение, проведена вакцинация в очаге заболеваемости.

Симптомы кори

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Источник заражения - больной человек.

Болезнь характеризуется высокой температурой от 38 до 40 градусов, катаральными проявлениями, слабостью, кашлем, насморком, покраснением глаз. Главным симптомом инфекции является сыпь. Она появляется на слизистых рта, а затем распространяется по телу.

Корь может быть причиной смерти и инвалидности человека, особенно среди детей раннего возраста.

Департамент охраны общественного здоровья рекомендует вовремя вакцинировать детей от кори.


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