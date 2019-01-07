Полицейские задержали автоугонщика в поле Алматинской области

Выяснилось, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В Алматинской области полицейские вернули жителю угнанный BMW-528, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции области.

Автомобиль был припаркован у одного из магазинов поселка Карабулак. Потерпевший вовремя сообщил об угоне своего авто, сотрудникам районной полиции удалось отследить иномарку по видеокамерам.

Был введен в действие план "Перехват". Автоугонщик при появлении полицейских сначала пытался скрыться на машине, а затем, бросив авто, побежал через заснеженное поле.

Его задержали и доставили в районный отдел.

"Задержанным оказался 23-летний житель Талдыкоргана, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. По факту угона возбуждено и проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 200 УК РК "Неправомерное завладение автотранспортом", - сообщили в пресс-службе ДП.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В ходе расследования его также проверят на причастность к другим аналогичным преступлениям, зарегистрированным в регионе.

Автовладелец снял на камеру момент задержания. На кадрах видно, как задержанный просит прощения у мужчины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ (@taldykorganec_insta) 5 Янв 2019 в 6:51 PST

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