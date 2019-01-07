"Винтерфелл ваш". Выпущен новый тизер восьмого сезона "Игры престолов"

Старт восьмого сезона ожидается в апреле.

Телевизионная сеть HBO выпустила тизер к новому сезону популярного телесериала "Игра престолов", сообщает Zakon.kz.

В минутном ролике зрителям показали фильмы и сериалы телесети в 2019 году.

Однако все внимание к себе привлек семисекундный отрывок "Игры престолов", согласно которому Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) вместе с Джоном Сноу (Кит Харрингтон) прибывают в Винтерфелл. Их встречает Санса Старк (Софи Тернер) со словами "Винтерфелл ваш".

Такого малого количества информации хватило с лихвой для фанатов сериала. Комментаторы уже отметили "недовольный тон" Сансы и изучили лица всех присутствующих персонажей в этой сцене.

Старт восьмого сезона самого популярного телесериала ожидается в апреле.

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