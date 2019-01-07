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В нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Возможны образования зажоров, склонного стока.

Фото : inform.kz7 января 2019, 13:29

В Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Так, в связи с неустойчивыми ледовыми явлениями 6-8 января на реке Сырдария в Кызылординской области возможны образования зажоров, что может привести к стеснению русел рек, подъемам уровней и выхода воды на пойменные участки рек. Также с прогнозом положительного температурного фона возможно формирование талого стока.

В Туркестанской области в связи с прогнозом выпадения сильных осадков в горных районах 8-9 января возможно формирование склонного стока.

В эти же дни в Жамбылской области ожидается ветер юго-западный, местами 15-20 м/с, утром и днем 8, ночью 9 января порывы 23-28 м/с. Местами туман, гололед. В Таразе утром и днем 8, ночью 9 января порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Временами туман.


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