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Названо новое место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Ожидается, что речь пойдет о ядерном разоружении КНДР.

Фото : Evan Vucci / AP7 января 2019, 14:25

Власти США и КНДР обсуждают возможность и детали проведения новой встречи между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Вероятным местом саммита станет столица Вьетнама Ханой.

По данным издания, представители обеих сторон уже провели предварительную встречу, на которой обсудили основные организационные моменты. В числе альтернативных мест для проведения саммита также фигурировали Индонезия, Монголия, американский штат Гавайи, а также пограничный пункт между Северной и Южной Кореями — Пханмунджом.

6 января о переговорах по поводу возможной новой встречи с Ким Чен Ыном рассказал сам американский президент. Ранее он говорил об этом в декабре, и тогда назывались приблизительные сроки — январь или февраль 2019 года.

Ожидается, что речь, как и во время предыдущей встречи, пойдет, в основном, о ядерном разоружении КНДР.

Отмечается, что проведение саммита поможет привлечь внимание к Вьетнаму и повысить его авторитет в глазах мировой общественности. Однако это также ставит перед страной вызовы в плане организации безопасности, поскольку Трамп является лидером страны с крупнейшей экономикой мира, а Ким — «возможно, одного из самых параноидальных государств».

Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

Источник: Lenta.ru.


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