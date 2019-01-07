Волк напал на ребенка в челябинском парке
Владелец клыкастого зверя считает, что таким образом можно избавить малышей от страхов.
Фото : кадр из видео7 января 2019, 14:49
Волк набросился на ребенка, гулявшего в челябинском парке имени Гагарина. Происшествие сняли на видео, передает Life.
На кадрах видно, как схватившего мальчика за ногу хищника пытаются оттащить его мама и подросток.
Хозяин зверя Сергей Панасенко ничего страшного в произошедшем не видит. Он утверждает, что выгуливает клыкастого питомца в парке каждый день и тысячи малышей к нему подходят.
- Это зоотерапия. Нужно избавляться от своих страхов. Я психолог, раньше работал с проблемными детьми, потом стали обращаться и родители с обычными детьми, - объяснил владелец зверя.
Панасенко добавил, что руководство парка имени Гагарина не радо его прогулкам со зверем и пыталось его выжить, но безрезультатно.
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