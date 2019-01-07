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Волк напал на ребенка в челябинском парке

Владелец клыкастого зверя считает, что таким образом можно избавить малышей от страхов.

Фото : кадр из видео7 января 2019, 14:49

Волк набросился на ребенка, гулявшего в челябинском парке имени Гагарина. Происшествие сняли на видео, передает Life.

На кадрах видно, как схватившего мальчика за ногу хищника пытаются оттащить его мама и подросток.

Хозяин зверя Сергей Панасенко ничего страшного в произошедшем не видит. Он утверждает, что выгуливает клыкастого питомца в парке каждый день и тысячи малышей к нему подходят.

- Это зоотерапия. Нужно избавляться от своих страхов. Я психолог, раньше работал с проблемными детьми, потом стали обращаться и родители с обычными детьми, - объяснил владелец зверя.

Панасенко добавил, что руководство парка имени Гагарина не радо его прогулкам со зверем и пыталось его выжить, но безрезультатно.


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