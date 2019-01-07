Куда сходить в Астане на этой неделе

Наступившая неделя будет богата на праздничные мероприятия в Астане.

Фото : astana.gov.kz

Официальный сайт акимата Астаны представил самые интересные культурные и спортивные мероприятия предстоящей недели, передает Zakon.kz. Дворец Независимости: До 31 января (10:00 – 18:00) – выставка "Антиквариат". Театр кукол: 7 – 9 января (12:00, 14:00) – сказка "Проделки ведьмы в новогоднюю ночь"; 12 -– 13 января (12:00, 14:00, 16:00) – сказка "Как зайчонок зайцем стал". Городская площадь, территория у ТРЦ "Хан Шатыр", Ботанический сад: 7 января – 17 февраля (13:00 – 20:00) – цикл мероприятий в рамках фестиваля Astana Winter Land. Столичный цирк: 7 января (16:00) – новогодняя цирковая программа "Птица счастья". "Астана Опера": 7 января (17:00) – концерт "Музыкальные каникулы в "Астана Опера"; 9 января (19:00) – опера "Богема"; 13 января (17:00) – концерт "Мелодии экрана". "Барыс-Арена": 8 января (19:30) – чемпионат КХЛ, "Барыс" – "Амур" (Хабаровск); 9–15 января (9:00) – чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди детских юношеских команд; 10 января (19:30) – чемпионат КХЛ "Барыс" – "Куньлунь Ред Стар"; 13 января (17:00) – чемпионат КХЛ "Барыс" – "Сочи". Дворец мира и согласия: 9 января (19:00) – концерт проекта "Тәтті шай". Велотрек "Сарыарка": 9 января (19:30) – национальный чемпионат по баскетболу "Астана" – "Синегорье" (Кокшетау). Государственный казахский театр им К. Куанышбаева: 10 января (18:30) – комедия "Тіл табысқандар"; 11 января (18:30) – комедия "Туған күн"; 12 января (18:30) – драма "7+1"; 13 января (18:30) – драма "Қардағы көгершіннің ізі".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке