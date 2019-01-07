Взорвавшийся газовый баллон оставил семью без крыши над головой

Хозяин дома был доставлен в больницу, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

В одном из дачных строений Актобе от взрыва газового баллона разрушился дом, хозяин жилища попал в больницу, передает корреспондент МИА "Казинформ".

В результате происшествия семья Омаровых осталась без крыши над головой. Известно, что хозяин дома занес в дом с мороза пятилитровый газовый баллон, оставив его в коридоре. В этот момент произошел взрыв, хозяин дома выбросил газовый баллон на улицу. Взрыв вскоре привел к обрушению кровли, стены строения покосились и потрескались.

"Услышав громкий хлопок, подумали, что кто-то выстрелил на улице. И в этот момент окно начало падать внутрь. Отец закричал: "Выбегайте, взорвался газовый баллон!". Мы все выбежали", - рассказала дочь хозяина дома Асель Омарова.

Сам хозяин дома был доставлен в больницу, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

"Обожжены лицо, руки, ожоги І-ІІ степени. Состояние средней тяжести, стабильное, пострадавший получает лечение", - сообщил врач-травматолог Адильбек Каражанов.

Члены семьи Омаровых расселились по родственникам. Пострадавшая семья в соцсетях обращается за помощью к актюбинцам. Видео с последствиями взрыва также размещено в соцсетях.

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