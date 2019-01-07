Судно с украинцами, азербайджанцами и россиянами затонуло в Черном море
Шесть человек погибли, семь членов экипажа удалось спасти.
Фото : Sputnik Грузия7 января 2019, 19:11
Грузовое судно, на борту которого находилось несколько россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции, сообщили местные власти, сообщает РИА Новости.
Шесть человек погибли, семь членов экипажа удалось спасти.
По данным администрации провинции Самсун, спасатели получили сигнал бедствия от шедшего под панамским флагом судна "Волга-Балт". Судно находилось в 80 километрах от Самсуна.
Отмечается, что экипаж судна состоял из девяти граждан Украины, двух граждан Азербайджана и двух россиян.
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