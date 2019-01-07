Нефть взлетела благодаря США и Китаю
Цена нефти Brent выросла на 3%.
Фото : Открытые источники7 января 2019, 19:41
Цены на нефть в понедельник днем растут на фоне оптимизма по новостям о торговых переговорах США и КНР, нефть марки Brent подорожала уже на 3%, свидетельствуют данные торгов, сообщает Рамблер/Новости.
Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3% — до 58,77 доллара за баррель.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,81% — до 49,31 доллара за баррель.
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