В Габоне произошла попытка военного переворота

Источник в администрации президента Габона сказал, что лояльные властям силы контролируют все стратегические объекты в стране.

Силовики арестовали мятежных военных, захвативших государственную радиовещательную станцию Габона, сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать. По его словам, речь идет о группе "шутников", неизвестных командованию армии Габона.

Он заявил, что ситуация в стране полностью нормализуется в течение двух-трех часов.

Ранее группа военных взяла под контроль офис вещателя в Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании национального совета реставрации. Мятежники сделали заявление от имени "патриотического движения молодежи в рядах сил обороны и безопасности Габона".

Источник в администрации президента Габона сказал, что лояльные властям силы контролируют все стратегические объекты в стране, а радиостанция окружена.

Президента Габона Али Бонго Ондимба госпитализировали в больницу Эр-Рияда 24 октября. По данным RFI, у 59-летнего президента произошел инсульт. Сейчас он проходит лечение в Марокко.

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