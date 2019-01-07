Китай возмутился проходом эсминца США возле спорных островов
В Пекине заявили, что действия США являются нарушением суверенитета Китая.
МИД КНР призывает США воздержаться от провокационных действий относительно Китая после прохода эсминца близ спорных островов в Южно-Китайском море, сообщает Интерфакс.
Так, в Пекине заявили, что действия США являются нарушением суверенитета Китая.
"Мы призываем США немедленно прекратить эти провокационные действия", - заявил Лу Кан на брифинге журналистам.
По его словам, Китай сделал представление Вашингтону в связи с этим.
"Китай продолжит принимать необходимые меры с целью защиты национального суверенитета и безопасности", - отметил представитель китайского МИД.
В свою очередь американская сторона заявила, что операция не имела политических мотивов и была совершена с целью обеспечения свободы навигации.
Инцидент произошел на фоне начавшихся в Пекине торговых переговоров между двумя странами.
В МИД КНР призвали США создать положительные условия для достижения соглашения в этой сфере.
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