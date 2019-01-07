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За сутки в Астане убрано более 19 тыс. кубометров снега

6 января на снегоуборку вышли 296 дорожных рабочих.

Фото : astana.gov.kz7 января 2019, 21:56

В снегоуборке было задействовано 470 единиц спецтехники, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

6 января на снегоуборку вышли 296 дорожных рабочих, сообщили в ТОО "Астана Тазалык".

"Всего убрано 19 173 кубометра снега, вывезено ТОО "Астана Тазалык" 4 364 кубометра, другими организациями – 13 971 кубометр, АО "Астана Зеленстрой" – 838 кубометров", – говорится в сообщении "Астана Тазалык".

С 16 октября по 6 января убрано 1 103 802 кубометра снега. За сутки просыпано 82 куба песко-соляной смеси и 41,15 тонны противогололедного реагента. Всего с 13 октября по 6 января просыпано 13 307 кубометров песко-соляной смеси, 233,90 тонны противогололедного реагента.


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