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Фотографии года от агентства Reuters, на которые стоит взглянуть дважды

Редакторы агентства Reuters отобрали коллекцию из своих самых умопомрачительных фотографий за 2018 год. Эти кадры дают представление о захватывающих событиях во всем мире.

Фото : cameralabs.org7 января 2019, 22:19

Каждый год редакторы Reuters выбирают самые странные и необычные фотографии за последние 12 месяцев. В подборку включают снимки, вызвавшие наибольший отклик у клиентов и аудитории в социальных сетях, сообщил представитель Reuters изданию Business Insider.

Это изображения, на которые стоит взглянуть не только дважды, но, возможно, трижды или четырежды, чтобы разобраться в их смысле.

Автор фото: Брендан Макдермид.

Ашрита Фурман одновременно удерживает более 600 мировых рекордов. В "Книге рекордов Гиннесса" его называют своим "самым плодовитым рекордсменом". Он установил новый рекорд по разрезанию арбузов пополам на собственном животе, разрезав с помощью вакидзаси 26 арбузов за одну минуту. 18 июля.

Автор фото: Денис Балибаус.

Чучела лягушек расположены в столовой сцене в Музее лягушек в Эставейе-ле-Лак, Швейцария. В музее хранится целая коллекция подобных чучел Франсуа Перье, изображающих сцены повседневной жизни 19-го века. 8 ноября.

Автор фото: Илья Наймушин.

Солнечный свет, проходящий через домашний аквариум, освещает британскую короткошерстную кошку в квартире в Красноярске, Россия. 9 июля.

Автор фото: Мохамед Алхавити.

Саудовские мужчины исполняют трюк, известный как "боковые лыжи" (езда на двух колесах), в Табуке, Саудовская Аравия. 11 марта.

Автор фото: Ребекка Наден.

Детеныш тюленя среди скал в бухте Сен-Мартен в Уэльсе. 8 октября.

Автор фото: Родриго Гарридо.

Чилийские полицейские маршируют с юными золотистыми ретриверами на ежегодном параде в парке Бернардо О’Хиггинса в Сантьяго, Чили. 20 сентября.

Автор фото: Ганнибал Ханшке.

Посетители ярмарки Немецкий фетиш-бал (German Fetish Ball) в Берлине. 13 мая.

Автор фото: Мурад Сезер.

Бурчу Челеноглу Айдын блистает навыками обращения крошечным ножом. Он готовит блюдо на своей миниатюрной кухне в Стамбуле, Турция. 11 апреля.

Автор фото: Александрос Аврамидис.

Похоже на грохочущие волны или на дементоров из "Гарри Поттера". Но на самом деле это кусты, покрытые паутиной, на берегу греческого озера Вистонис. 19 октября.

Автор фото: Сусана Вера.

Ежегодный парад овец в Мадриде – прекрасная возможность сделать селфи. 21 октября.

Автор фото: Винсент Вест.

Парень приземлился на надувную конструкцию с изображением президента Дональда Трампа на международной выставке фотографии GetxoPhoto в Гечо, Испания. 6 сентября.

Автор фото: Эдуардо Муньос.

Согласно CBS News, прихожане Sanctuary Church считают винтовку AR-15 "жезлом железным", упомянутым в Библии. Все присутствовали на церемонии благословения с оружием. Ньюфаундленд, штат Пенсильвания. 28 февраля.

Автор фото: Хосе Кабесас.

Люди участвуют в фестивале огненных шаров "Bolas de Fuego" в Нехапе, Сальвадор, бросая друг в друга настоящие шары из пылающего керосина. 1 сентября.

Автор фото: Тайрон Сиу.

Девушка на гигантском листе водяной лилии в Тайбэе, Тайвань. 16 августа.

Автор фото: Денис Балибаус.

Люди на надувных лодках наслаждаются погодой на Фирвальдштетском (Люцернском) озере в Швейцарии. 5 августа.

Автор фото: Мохамед Алваити.

Мужчина из Саудовской Аравии, покрытый пчелами, стоит на весах. Он пытается побить мировой рекорд, собрав на себе почти 64 килограмма пчел. 11 сентября.

Автор фото: Клодаг Килкойн.

Женщина в поле среди высоких подсолнухов в Северной Ирландии, 12 августа.

Автор фото: Дэвид Меркадо.

Женщины в юбках на ринге. Фотография сделана во время борьбы в отеле Havana Hotel Cholet в Эль-Альто, Боливия, 2 июля.

Автор фото: Макс Росси.

Молодой священник бросает снежок на площади Святого Петра в Ватикане во время обильного снегопада, 26 февраля.

Автор фото: Ким Кен Хун.

Йоичи Судзуки показывает собаку-робота AIBO своей прикованной к постели матери в своем доме в Такахаги, Япония. 27 марта.

Автор фото: Ромео Раноко.

Бульдозер уничтожает контрабандные автомобили класса люкс стоимостью около 1,2 миллиона долларов, включая Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar и Corvette Stingray, к 116-ой годовщине основания таможенного управления в Маниле, Филиппины. 6 февраля.

Автор фото: Клодаг Килкойн.

Парящее дерево на конкурсе по метанию елки в Эннисе, Ирландия. 1 июля.

Автор фото: Террей Сильвестр.

Вулкан Килауэа на острове Гавайи извергается в течение 35 лет. Люди наблюдают, как выбрасывается пепел из кратера Халемаумау. 16 мая.

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