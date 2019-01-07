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В Атырау задержаны грабители похищавшие терминалы с деньгами

Терминалы из магазинов задержанные выносили из торговых точек в ноябре и декабре 2018 года.

Фото : Mir24.tv7 января 2019, 22:47

Грабители, похищавшие терминалы с деньгами, задержаны в Атырау, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Неизвестные лица уносили из магазинов терминалы банков с деньгами. Задержаны трое молодых людей, в общей сложности изъявшие из терминалов свыше миллиона тенге. Проводится досудебное расследование по статьям ч.2 ст.191 УК РК "Грабеж" и ч.2 ст.188 "Кража". Другая информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Терминалы из магазинов задержанные выносили из торговых точек в ноябре и декабре 2018 года.


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