В Атырау задержаны грабители похищавшие терминалы с деньгами
Терминалы из магазинов задержанные выносили из торговых точек в ноябре и декабре 2018 года.
Фото : Mir24.tv7 января 2019, 22:47
Грабители, похищавшие терминалы с деньгами, задержаны в Атырау, передает корреспондент МИА "Казинформ".
"Неизвестные лица уносили из магазинов терминалы банков с деньгами. Задержаны трое молодых людей, в общей сложности изъявшие из терминалов свыше миллиона тенге. Проводится досудебное расследование по статьям ч.2 ст.191 УК РК "Грабеж" и ч.2 ст.188 "Кража". Другая информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
Терминалы из магазинов задержанные выносили из торговых точек в ноябре и декабре 2018 года.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4953019-042de8450f8c026fb3df0c5ab25bffaa
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...