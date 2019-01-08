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Определились соперники для казахстанцев в квалификации Australian Open

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдёт с 7 по 27 января.

Фото : Открытые источники8 января 2019, 01:05

Казахстанские теннисисты узнали соперников в стартующей 8 января квалификации на турнир Большого шлема, Открытый Чемпионат Австралии "Australian Open", сообщает Sports.kz.

В квалификации Казахстан представят в мужском одиночном разряде Александр Бублик и Александр Недовесов, а в женском Елена Рыбакина.

Мужчины встретятся с двумя австрийцами, Александр Недовесов выйдет на корт против Денниса Новака 8 января, а Александр Бублик встретится с Юрием Родионовым на следующий день, 9 января.

В женской части турнира 9 января Елена Рыбакина встретится с китаянкой Линь Чжу.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдёт с 7 по 27 января.

Читайте также: Первая ракетка Казахстана пробилась в 1/8 финала турнира в Австралии


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