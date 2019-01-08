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Трамп обратится к американцам с экстренным телеобращением

Президент США хочет обратиться к нации по телевидению в прайм-тайм из Овального кабинета.

Фото : Toronto Star8 января 2019, 01:17

Президент США Дональд Трамп намерен обратиться к американцам по телевидению с речью о бюджетном кризисе, вызвавшем временное сокращение работы ведомств, сообщила Газета.ru.

Уточняется, что Трамп хочет обратиться к нации по телевидению в прайм-тайм из Овального кабинета.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп посетит границу с Мексикой на фоне продолжающегося кризиса с обсуждением бюджета.


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