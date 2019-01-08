Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах

Голливудскую звезду обвиняют в развратных действиях и домогательствах к восемнадцатилетнему юноше.

Артист впервые предстал перед судом по делу о сексуальных домогательствах в отношении к восемнадцатилетнему молодому человеку. Инцидент, по версии обвинения, произошел еще в 2016 году. От имени Спейси на заседании адвокаты заявили о невиновности актера, сообщает РБК.

Кевин Спейси появился на заседании в Нантакете, передает CNN.

Сам артист, как поясняет The Independent, во время слушаний не говорил, о его невиновности его заявлять также не просили. Подобные показания от его имени произнесли адвокаты. И, по закону штата Массачусетс, они засчитались автоматически, сам ответчик указывать на это не обязан, уточняет издание.



Спейси, по данным газеты, только "слегка кивнул", когда ему сказали, что он не должен контактировать с пострадавшим и членами его семьи. Слушания по делу артиста в итоге были отложены до 4 марта. В целом заседание продлилось десять минут. Выходя из здания суда, на вопросы журналистов Спейси не ответил, пишет The Independent.



Адвокаты защиты, как указывает CNN, обратились в суд с просьбой сохранить все данные с сотового телефона истца (в том числе СМС-сообщения) в течение полугода с момента предполагаемой даты инцидента (7 июля 2016 года). Защитники Спейси полагают, что они, "вероятно, могут оказаться оправдательными" для актера.

Обвинение, как напоминает CNN, связано с инцидентом, произошедшим в июле 2016 года в баре-ресторане Club Car на острове Нантакет. Согласно материалам уголовного дела, 18-летний помощник официанта из заведения подружился со Спейси, которого знал по ролям в фильме "Подозрительные лица"​ и сериале "Карточный домик". 59-летнему артисту молодой человек заявил, что ему 23.



Общение мужчины и юноши продолжилось после того, как у сотрудника Club Car в полночь закончилась смена. Спейси, как указывается в материалах дела, купил помощнику официанта несколько алкогольных напитков и начал к нему приставать. При этом некоторые домогательства, согласно документам, молодой человек смог снять на камеру. Эти видео он отправил своей подруге. Люди, которые видели Спейси в тот день, впоследствии подтвердили сотрудникам правоохранительных органов, что на видео был запечатлен именно актер — была видна его одежда.



Теперь голливудского актера юноша обвиняет в развратных действиях и домогательствах. В случае признания вины Спейси ему может грозить до пяти лет тюрьмы, отмечает CNN.

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