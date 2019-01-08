Преступника из Казахстана разыскивают по всему миру 20 лет

Впервые его задержали в Краснодарском крае России после группового разбойного нападения.

Уроженца Северного Казахстана разыскивают с 1999 года казахстанские и российские правоохранительные органы, пишет Петропавловск.news.

К его поиску присоединился Интерпол.

Николай Павлюк родился в поселке Бишкуль (ныне - аул Бесколь). В 90-е годы он потихоньку вливался в криминальную жизнь.

Впервые его задержали в Краснодарском крае России после группового разбойного нападения. Николаю дали семь лет колонии в исправительной колонии №9 в городе Хадыженске Краснодарского Края.

Отсидев четыре года из семи, он сбежал из колонии вместе с несколькими другими заключенными. Побег совершили 29 июля 1999 года — практически 20 лет назад.

Его подельников поймали почти сразу. А вот самого Николая всё ещё никак не могут найти.

При этом к его поиску уже много лет подключен Интерпол, он находится в базах разыскиваемых преступников и России, и Казахстана. Вполне возможно он еще скрывается, и почти наверняка не мог выехать в дальнее зарубежье.

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