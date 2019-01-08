Тысячу человек осудили за беспорядки на акциях "желтых жилетов"

Было задержано около 5,6 тысячи человек с момента начала движения.

Более тысячи человек были осуждены во Франции за беспорядки на акциях движения "желтых жилетов", которые проходят в стране с середины ноября. Об этом сообщил французский премьер-министр Эдуар Филипп, передает РИА Новости.

"В общей сложности было вынесено более тысячи приговоров. Было задержано около 5,6 тысячи человек с момента начала движения", - сказал Филипп в эфире телеканала TF1.

Масштабные акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, разрушениями магазинов, банков, поджогами машин.

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