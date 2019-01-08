Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Тысячу человек осудили за беспорядки на акциях "желтых жилетов"

Было задержано около 5,6 тысячи человек с момента начала движения.

Фото : AFP 2018 / ABDUL ABEISSA8 января 2019, 06:54

Более тысячи человек были осуждены во Франции за беспорядки на акциях движения "желтых жилетов", которые проходят в стране с середины ноября. Об этом сообщил французский премьер-министр Эдуар Филипп, передает РИА Новости.

"В общей сложности было вынесено более тысячи приговоров. Было задержано около 5,6 тысячи человек с момента начала движения", - сказал Филипп в эфире телеканала TF1.

Масштабные акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, разрушениями магазинов, банков, поджогами машин.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты