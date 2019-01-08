Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Amazon стала самой дорогой компанией в мире

По результатам торгов капитализация компании превысила показатели ближайшего конкурента на 13 миллиардов долларов.

Фото : Twitter/News Room‏8 января 2019, 07:57

Американская компания Amazon, занимающаяся продажей товаров и услуг через Интернет, стала самой дорогой компанией в мире, обогнав по результатам торгов всех своих конкурентов, передает Life.

Сообщается, что за торговую сессию её акции выросли в цене на 2,7%, из-за чего общая сумма капитализации достигла показателя в 797 миллиардов долларов, в то время как аналогичный показатель у Microsoft составил только 784 миллиарда. Третьей в списке самых дорогих компаний оказалась Alphabet и её 740 миллиардов.

Примечательно, что среди лидеров отсутствует Apple, которая ещё совсем недавно боролась за лидерство с остальными гигантами, но заметно ослабла после падения стоимости акций сразу на 9%.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты