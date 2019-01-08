Amazon стала самой дорогой компанией в мире

По результатам торгов капитализация компании превысила показатели ближайшего конкурента на 13 миллиардов долларов.

Американская компания Amazon, занимающаяся продажей товаров и услуг через Интернет, стала самой дорогой компанией в мире, обогнав по результатам торгов всех своих конкурентов, передает Life.

Сообщается, что за торговую сессию её акции выросли в цене на 2,7%, из-за чего общая сумма капитализации достигла показателя в 797 миллиардов долларов, в то время как аналогичный показатель у Microsoft составил только 784 миллиарда. Третьей в списке самых дорогих компаний оказалась Alphabet и её 740 миллиардов.

Примечательно, что среди лидеров отсутствует Apple, которая ещё совсем недавно боролась за лидерство с остальными гигантами, но заметно ослабла после падения стоимости акций сразу на 9%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!