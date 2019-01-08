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Кевин Спейси попался на превышении скорости после заседания суда

После проверки документов полиция отпустила актера, сделав ему лишь устное предупреждение.

Фото : Netflix8 января 2019, 08:37

Полиция Вашингтона остановила машину, за рулем которой находился известный голливудский актер Кевин Спейси, за превышение скорости сразу после его возвращения из Массачусетса, где проходило заседание суда по делу о сексуальных домогательствах, передает РИА Новости.

По данным портала, актер превысил скорость, когда выезжал из национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Издание опубликовало видео, на котором видно, как полицейский проверяет права актера и документы на автомобиль. При этом, по сведениям источников в правоохранительных органах, после проверки документов полиция отпустила актера, сделав ему лишь устное предупреждение.

Обвинения против Спейси относятся к событиям 2016 года, когда, по словам экс-ведущей новостной программы на американском телевидении Хизер Унру, актер на вечеринке домогался ее сына, которому на тот момент было 18 лет. Судья в Массачусетсе в понедельник назначил начало слушаний по делу на 4 марта. Как сообщил телеканал CNN, судья предупредил, что, если за это время актер каким-либо образом нарушит закон, его могут задержать на 90 дней без права освобождения под залог; кроме того, к материалам дела добавилось заявление Спейси о непризнании вины.

Крупный скандал вокруг Кевина Спейси начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что, когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения.

Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации. К настоящему моменту число людей, заявивших о домогательствах со стороны актера, составляет несколько десятков человек.

Компания Netflix ранее официально подтвердила кончину персонажа Спейси президента США Фрэнка Андервуда в последнем сезоне популярного сериала "Карточный домик" на фоне скандала с актером.


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