Кевин Спейси попался на превышении скорости после заседания суда

После проверки документов полиция отпустила актера, сделав ему лишь устное предупреждение.

Полиция Вашингтона остановила машину, за рулем которой находился известный голливудский актер Кевин Спейси, за превышение скорости сразу после его возвращения из Массачусетса, где проходило заседание суда по делу о сексуальных домогательствах, передает РИА Новости.

По данным портала, актер превысил скорость, когда выезжал из национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Издание опубликовало видео, на котором видно, как полицейский проверяет права актера и документы на автомобиль. При этом, по сведениям источников в правоохранительных органах, после проверки документов полиция отпустила актера, сделав ему лишь устное предупреждение.

Обвинения против Спейси относятся к событиям 2016 года, когда, по словам экс-ведущей новостной программы на американском телевидении Хизер Унру, актер на вечеринке домогался ее сына, которому на тот момент было 18 лет. Судья в Массачусетсе в понедельник назначил начало слушаний по делу на 4 марта. Как сообщил телеканал CNN, судья предупредил, что, если за это время актер каким-либо образом нарушит закон, его могут задержать на 90 дней без права освобождения под залог; кроме того, к материалам дела добавилось заявление Спейси о непризнании вины.

Крупный скандал вокруг Кевина Спейси начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что, когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения.

Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации. К настоящему моменту число людей, заявивших о домогательствах со стороны актера, составляет несколько десятков человек.

Компания Netflix ранее официально подтвердила кончину персонажа Спейси президента США Фрэнка Андервуда в последнем сезоне популярного сериала "Карточный домик" на фоне скандала с актером.

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